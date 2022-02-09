Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера заметили вместе на Гавайях

Дженнифер Энистон давно стала кумиром миллионов девушек. Она славится не только своими ролями в кино. Актриса встречалась со многими именитыми персонами — Брэдом Питтом и Джастином Теру.

В свои 52 года она не замужем, но может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Ей зачастую приписывают новые романы. Однако она пока не подтвердила ни один из них.

И вот 8 февраля Энистон снова была замечена с мужчиной. На этот раз она проводит время на Гавайях с Адамом Сэндлером. Примечательно, что они вместе работали в таких картинах, как «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры». И на этот раз у них не романтический отпуск, а новые съемки.

«Снова работаю со своим приятелем», — мило подписала фото Дженнифер.

Не так давно актеры сыграли супружескую пару в летней комедии «Загадочное убийство». Теперь они снимаются в продолжении этого фильма. Примечательно, что Сэндлер женат на Джеки Титоун, которая совсем не против работы мужа с одной из красавиц Голливуда. Она даже посоветовала мужу чувствовать себя более раскованно в сценах с Дженнифер.

К слову, пара вместе уже больше 16 лет и воспитывает двух дочерей Сэнди и Санни. О релизе «Загадочного убийства – 2» пока данных нет. Но поклонники были рады тому, что снова увидят любимых актеров на экране.

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