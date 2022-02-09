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Молочные зубки лезут? Жует плошку у деда на коленках: муж Валерии умилил снимком с внучкой Селин

Малышке не помешало бы подарить «грызунок» для десен.

Молочные зубки лезут? Жует плошку у деда на коленках: муж Валерии умилил снимком с внучкой Селин
Валерия с Иосифом Пригожиным и внучкой Селин. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин умилил жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко трогательным снимком с внучкой Селин. Мечтающая о дочке Яна Рудковская отреагировала сердечком в комментариях под свежим домашним фото мужа певицы Валерии.

В гостях у звездных бабушки и дедушки побывала малышка Селин, сын артистки Арсений Шульгин с женой Лианой привезли малютку-дочку в дом Валерии. Селин гордо восседала у дедушки на коленках, жуя плошку. Видимо, у малышки режутся молочные зубки и она таким образом чешет свои десна. Крохе не помешало бы подарить «грызунок» для зубок.

Иосиф Пригожин с внучкой Селин
У маленькой Селин уже режутся зубки, она грызла плошку, судя у дедушки на коленках. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

«Какая же она сладкая!! Счастье, когда она приезжает к нам в гости», — отметил муж певицы Валерии.

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