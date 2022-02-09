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«Я люблю вас от всего сердца»: что сказала Мерьем Узерли о теплом приеме в Москве перед отбытием в аэропорт

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» увезла с собой милейшие подарочки от поклонников.

«Я люблю вас от всего сердца»: что сказала Мерьем Узерли о теплом приеме в Москве перед отбытием в аэропорт
Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли никак не ожидала, что около гостиницы ее окружит толпа поклонников. Турецкий сериал «Великолепный век» сняли больше десяти лет назад, а фанаты Хюррем султан все также не дают прохода своей любимице. Направляясь в аэропорт, Узерли не смогла сесть в авто, так как ее поджидали поклонники.

Прохожие устроили столпотворение, захотев получить автограф от Мерьем. Каждый мечтал сфотографироваться с Хюррем султан. А вот что сказала Мерьем Узерли о теплом приеме в Москве перед отбытием в аэропорт.

«Спасибо, Москва, от всего сердца за этот теплый прием, прекрасное время и самое теплое прощание! Я люблю вас всех от всего сердца и надеюсь скоро увидеть вас снова», — отметила актриса.

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