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«Понимал, что украинцы троллить будут в Интернете»: Пиманов раскрыл детали съемок фильма «Крым»

Как отметил режиссер, ему многие давали советы, каким должно быть это кино.

«Понимал, что украинцы троллить будут в Интернете»: Пиманов раскрыл детали съемок фильма «Крым»
Алексей Пиманов. Фото:

Режиссер Алексей Пиманов раскрыл подробности съемок нашумевшего фильма «Крым». По его словам, он четко знал, что получит массу советов, как правильно снять картину на такую щекотливую тему. Некий крымский политический деятель даже предлагал ему деньги, чтобы попасть в кадр.

Алексей Пиманов
Алексей Пиманов. Фото: Globallookpress.com

По словам Пиманова, он сразу сказал, что сделает такое кино, которое можно будет смотреть и через десять лет. Про мальчика и про девочку, и про то, как разрывают два народа. Как заметил Пиманов, его кино получилось полностью антивоенное.

«Я прекрасно понимал, что все будут на это смотреть такими глазами! Вылупленными. Что украинцы троллить будут в Интернете, информационные войска будут мочить. Время расставит все по своим местам».

Алексей Пиманов

Напомним, что картина «Крым» вышла на экраны в 2017 году. Главные роли исполнили Роман Курцын и Евгения Лапова, сообщает «Комсомольская правда».

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