Хюррем? Прохожие тут же обступили: Мерьем Узерли в Москве окружила толпа поклонников «Великолепного века»

Турецкий сериал «Великолепный век» сняли больше десяти лет назад, а фанаты Хюррем султан до сих пор не дают ей проходу.

Мерьем Узерли в своем микроблоге поделилась свежими кадрами своей поездки в Россию. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не ожидала, что ее так тепло и радушно встретят в Москве. Когда Мерьем вышла из гостиницы и собиралась сесть в авто, ее тут же окружили фанатки. Да и прохожие буквально посворачивали шеи — все словно забыли куда они шли. Бросив свои дела, праздно гуляющие девушки кинулись к Узерли, чтобы получить заветный автограф от Хюррем султан. Ведь актриса нечасто балует поклонников своим приездом в Москву.

Мерьем Узерли покрасовалась на людях в тренче в оттенке ириски, а свои ушки актриса прикрыла уютными мохнатыми наушниками. К тому же, звезда «Великолепного века» не забыла и про имиджевые очки в форме сердечек.

Узерли приветливо улыбалась, раздавая автографы, ей даже подарили миленькие презенты. Все подарочные пакетики Мерьем увезла с собой. Каждый, будь то парень или девушка, хотел сфотографироваться с Хюррем султан. После автограф-сессии актриса, помахав фанатам, села в авто и уехала в аэропорт.

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