Ваня спит у мамы на коленках, Тема — прильнул к плечу: Подольская показала, как ее сыновья сладко задремали в самолете

При этом сама певица пожаловалась на акклиматизацию.

Наталья Подольская с семьей вернулась домой после зимних каникул на Мальдивах. На островах певица отдыхала вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыновьями — Артемием и Иваном. Ну а возвращаясь домой, возлюбленная музыканта поделилась милейшим снимком в Instagram, показав, как ее дети сладко задремали в самолете.

Младший Ванечка, пристегнутый к маме, уснул не в самой удобной позе, уткнувшись головой в живот своей мамули, ну а старший Тема — прикорнул, привалившись к плечу. Подольская старалась придерживать сладко сопящих сыновей, чтобы они не проснулись.

«Акклиматизация. Разница между Москвой — Мальдивами плюс 3 часа. Сегодня все они встали в 5:30», — посетовала певица.

Вот только самой Подольской подремать всласть до посадки не удалось. Весь полет певица пронянчилась я детьми, чтобы им было комфортно и уютно.

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