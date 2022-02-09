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«Час расплаты»: Подольская, позируя с детьми, рассказала о возвращении в Москву

Семья отдыхала на Мальдивах.

«Час расплаты»: Подольская, позируя с детьми, рассказала о возвращении в Москву
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Весь январь и начало февраля Наталья Подольская с семьей была в разъездах. Сначала певица с детьми и мужем Владимиром Пресняковым – младшим отдохнули в Куршевеле. Побороздив снежные склоны, они отправились греться на Мальдивы.

А накануне вернулись в Москву. В своем инстаграме Наталья рассказала, что возвращение домой стало не очень приятным.

Наталья Подольская с детьми
Наталья Подольская с детьми. Скриншот: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Акклиматизация. Разница между Москвой и Мальдивами плюс 3 часа. Сегодня все они встали в 5:30. Час расплаты», — написала Подольская, разместив фото с сыновьями.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей – шестилетнего Артемия и Ваню, которому осенью исполнится два годика.

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