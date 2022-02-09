Картошка фри, соус и луковые кольца? Загитова побаловалась фастфудом на хоккейном матче

Раньше олимпийская чемпионка и мечтать не могла о таких жареных закусках. Фигуристке приходилось держать себя в форме.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на Играх-2022 работает в качестве комментатора. Подопечная Этери Тутберидзе посетила хоккейный матч женской сборной на Олимпиаде. Однако поддержка в лице звездной болельщицы национальной команде, увы, не помогла. А результат во встрече с Финляндией — 0:5.

Вот только Алина едва ли расстроилась: она с аппетитом лакомилась местным фастфудом — картошкой фри и луковыми кольцами, щедро сдобренными соусом. Чем фигуристка запивала еду, не понятно. В stories спортсменка больше ничего не показала. Примечательно, что раньше Алина Загитова и мечтать не могла о таких жареных закусках. Фигуристке приходилось держать форму. А иначе как показывать тройные прыжки и сложнейшие обороты?

«Измените меня», — написала Загитова в stories в микроблоге, где опубликовала поднос с фастфудом, правда с небольшой помаркой. Она использовала слово «измените».

Напомним, что главной фавориткой в женском одиночном катании стала российская фигуристка Камила Валиева. Она с блеском откатала короткую и произвольную программы командного турнира. Свой короткой программой она установила олимпийский рекорд, набрав 90,18 баллов, а в произвольной — сразу четыре рекорда и все благодаря сложнейшим четверным прыжкам.

больше по теме Тутберидзе обронила скупую фразу после триумфа Валиевой и золота сборной, что она сказала Наставница фигуристки как обычно была сдержана на похвалу.

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