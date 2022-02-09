Моргенштерн опроверг новость о том, что эмигрировал из России

По словам рэпера, родина от него «так легко не отделается».

8 февраля рэпер Моргенштерн, который эту зиму проводит со своей женой в Дубае, прокомментировал один из заголовков в российских СМИ, посвященных ему.

Новость гласила, что 23-летний артист продал свое имущество и бизнес в РФ и «окончательно эмигрировал» за границу. В привычной для него манере рэпер заявил в Instagram, что издание опубликовало некорректную информацию, и никакой «эмиграции» не было.

«Россия от меня так легко не отделается», — написал Моргенштерн в «сториз».

Также в этот день он рассказал подписчикам, что завален по горло делами в Дубае.

Напомним, в ноябре 2021 года правоохранительные органы снова пристально взялись за исследование песен Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Тогда звезда рэпа неожиданно отменил все свои концерты и уехал из России в ОАЭ. Действительно ли музыкант пытается сбежать от уголовного преследования или это очередной пиар-ход — пока точно неизвестно.

Кстати, 17 февраля у Алишера Моргенштерна день рождения, который он, по всей видимости, будет отмечать в Эмиратах. Эпатажному артисту исполнится 24 года.

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