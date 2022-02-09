«Я работаю не так много, как раньше»: Алек Болдуин впервые после съемок «Ржавчины» вернулся в кино

Алек Болдуин впервые после трагедии на съемках «Ржавчины» вернулся в кино. Актер принимает участие в фильме «97 минут». Съемки проходят в Англии. Фильм рассказывает об угнанном самолете, который вот-вот потерпит крушение. Кого играет Болдуин, пока не известно. Алек Болдуин пообещал поклонникам вести дневник, пока будет путешествовать и работать.

«Сегодня у нас был наш первый день, который всегда бывает сложным. Я работаю не так много, как раньше, и, может быть, я уже говорил это раньше, но ты идешь на работу и забываешь, что ты должен делать. Я просто подумал: «О, Боже, чем ты занимаешься? Что такое актерство или какая-то ерунда, которой я в итоге занимался?» — рассказал актер в своем Instagram.

Напомним, что в октябре прошлого года актер случайно застелил женщину-оператора на съемках фильма. Реквизит должны были зарядить холостыми патронами. 42-летняя Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась в больнице.

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