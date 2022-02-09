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Любовь нечаянно нагрянет: Курбан Омаров закрутил роман с женой футболиста сборной России

Бизнесмена заметили в ресторане в обществе Анастасии Кудряшовой.

Любовь нечаянно нагрянет: Курбан Омаров закрутил роман с женой футболиста сборной России
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Спустя полгода после развода Курбана Омарова и Ксении Бородиной, в жизни бизнесмена, похоже, случилась новая любовь. Накануне его заметили в обществе эффектной блондинки в одном из элитных ресторанов Москвы. Ей оказалась жена футболиста сборной России Федора Кудряшова — Анастасия.

За ужином парочка не стеснялась показывать свои чувства, а покинула увеселительное заведение глубоко за полночь, на автомобиле Курбана. Об этом сообщает «СтарХит».

Анастасия и Федор Кудряшовы
Анастасия и Федор Кудряшовы. Фото: instagram.com/nastya.kudryashova/

«Федя и Настя достаточно давно перестали быть семьей и жить вместе. Просто ушла страсть, начались недопонимания… Но ребята остались друзьями, никаких ссор и скандалов», — цитирует издание приятеля семьи Кудряшовых.

Добавим, что Федор и Анастасия Кудряшовы вместе более 15 лет. Они познакомились еще в юности. Пара воспитывает дочь Милану и сына Никиту.

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