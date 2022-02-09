Виной всему татуировка: Моргенштерну грозит новое судебное разбирательство

В прошлом году Алишер уже отстаивал свое имя.

Еще в прошлом году Алишер Моргенштерн вместе с женой перебрался в Дубай. А в Набережных Челнах тем временем в отношении рэпера возбудили административное производство по делу о пропаганде наркотиков в трех его клипах.

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат Алишера – Сергей Жорин намерен обжаловать обвинение в суде. Он считает все происходящее абсурдом. Сам музыкант вину не признает.

Напомним, прошлым летом Моргенштерна уже привлекали за подобное правонарушение. Тогда он отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

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