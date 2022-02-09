Директор «Красной плесени» рассказал, откуда пошла фраза «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица»

Подобная строчка есть на альбоме музыкального коллектива «Спящая красавица – 2», который записан в 1997 году.

Директор группы «Красная плесень» Алексей Самарцев заявил, что солисты коллектива не следят за политической повесткой, предпочитая заниматься творчеством. При этом он рассказал, откуда пошла фраза «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», которую недавно произнес президент России Владимир Путин, говоря об Украине.

Заметим, что фраза «Нравится — не нравится, спи моя красавица» встречается на альбоме «Спящая красавица — 2». Он был записан группой «Красная плесень» в 1997 году и в свое время имел неимоверный успех.

«Официально подтверждаем, что данные строчки взяты с народного фольклора и ходили в народе давно, до появления «Красной плесени». Алексей Самарцев

Группа «Красная плесень» была очень популярна в девяностых годах прошлого века. Музыканты выпускали перепевки известных хитов, переделывая их на матерный лад, сообщает «Собеседник».

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