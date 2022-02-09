«Пашут как проклятые»: Пригожин сравнил профессию артиста по сложности с трудом шахтеров

По словам продюсера, выходить на сцену совсем не так легко, как некоторые думают.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro не согласился со словами актрисы Марии Голубкиной, которая ранее заявила, что не считает труд некоторых артистов слишком сложным и тяжелым.

«Может, она и не трудяга. Может, ей все в этой жизни легко давалось. Я очевидец многих ситуаций. Вижу, что артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты. Артист все время в путешествии. Семью и дом они не видят. Если, конечно, артист востребован». Иосиф Пригожин

Как заметил Пригожин, профессиональный артист не может быть не трудягой.

«Это тяжелейший адский труд. Вот вы в шахте. Утром ушли на работу – вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги», — заметил Пригожин.

Ранее Мария Голубкина заявила, что такие личности, как балерина Анастасия Волочкова и певица Ольга Бузова вовсе не трудяги. Они, как считает актриса, не переработали, потому что сделали себе имя скорее на скандалах.

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