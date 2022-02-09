«Я не хочу с ними встречаться»: Даня Милохин откровенно высказался о родителях

Биологическая мама Дани Милохина Любовь Милохина нашлась еще в прошлом году. Оказалось, что она оставила своих сыновей – четырехлетнего Илью и трехлетнего Даню в детском доме, а позже родила еще двоих наследников. О старших старалась не вспоминать.

И только когда Даня стал звездой ТикТока, а после и всего российского шоу-бизнеса, родительница решила попросить у него прощения. Позже объявился и родной отец Дани. Но блогер не желает с ними видеться.

«Я не хочу с ними встречаться. Мама пыталась выйти на контакт, но я не смогу с ней встретиться, потому что будут эти непонятные плачи и просьбы о прощении. Я не понимаю этого. Мы с ними общались по видеосвязи, и я просил их вести такой образ жизни, как будто я уже взрослый парень и уехал куда-то учиться или работать, и мы не общаемся. У меня своя жизнь. Никто ни на кого не обижен, никто ничего не требует», — сказал Милохин в программе «Детектор» на телеканале «Пятница».

Напомним, недавно Даня Милохин стал актером. Он принимает участие в съемках сериала «Классная Катя» для СТС.

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