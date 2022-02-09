«Утомляла своей навязчивостью»: дочь Мережко раскрывала правду о романе отца с психологом

Кинодраматург и режиссер Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет в конце января. На днях в студии «Звезды сошлись» появилась психолог, писатель, художник (а по первому образованию врач-гинеколог) Анастасия Булгакова, которая рассказала о своей любви с Виктором Мережко. Она поведала, каким потрясающим любовником и просто хорошим человеком был драматург.

У дочери режиссера Марии насчет Анастасии есть свое мнение.

«Я с ней не знакома, но судя по тому, что она о себе рассказывала, мне кажется, догадываюсь, о ком идет речь. Папа говорил, что у него есть одна психологиня, которая утомляла его своей навязчивостью. Она просила его пропиарить какую-то свою книжку. «Эта психологиня задолбала меня своими книжками», — говорил папа. Наконец, он отвязался от этой настырной женщины. У него появились другие знакомые… Да, он всегда был большой любитель женского пола», — цитирует Марию «Комсомольская правда».

Добавим, что после смерти жены в 1997 году Мережко дал клятву больше не жениться. Слово свое сдержал.

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