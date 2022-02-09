Жуткая авария: внебрачный сын Михаил Пореченкова разбился в ДТП

Владимир Любимцев появился на свет в 1989 году.

Внебрачный сын Михаила Пореченкова – Владимир Любимцев родился в 1989 году. Его мама Ирина умерла в 1995 году, поэтому мальчика воспитывала бабушка и тетя. В возрасте 19 лет он сблизился с прославленным актером. А не так давно Владимир переехал из Таллина в Москву.

На днях его автомобиль разбился в ДТП. Любимцев сообщил в своем инстаграме, что ехал в машине вместе со своей сестрой, которая не пострадала. По словам Владимира, пережившего сильный шок, он в момент аварии не смог сохранить самообладание, так как ожидал худшего.

«Сестра успела сказать спаси и сохрани, а я выругался», — сказал Владимир.

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К счастью, ни он, ни его родственница не пострадали. По словам Владимира, это маленькое чудо. Подробности жуткой аварии, в которой от автомобиля буквально живого места не осталось, Любимцев пока не раскрыл.

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