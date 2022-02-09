«Я не давала разрешения»: Акиньшина устроила скандал, отчитав журналистов

Накануне Оксана Акиньшина устроила скандал. Все дело в том, что актриса пришла на премьерный показ фильма «Однажды в пустыне» с Александром Робаком в главной роли и, конечно же, попала под пристальные взгляды журналистов.

Ведь в последнее время в Сети активно обсуждают ее роман с Данилой Козловским. А тут у акул пера появилась возможность все узнать, что называется, из первых уст.

И если на красную дорожку актриса согласилась выйти буквально на минуту и сразу же убежала, то в зрительном зале, увидев светских хроникеров, устроила настоящую истерику.

«Не надо меня фотографировать! Я не давала разрешения!» — заявила звезда и прогнала журналистов прочь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Любовь в глазах: Акиньшина повеселилась с Козловским на публике Актеры вместе пришли на премьеру «Караморы».

Напомним, ранее Акиньшина поддержала Козловского на светской премьере его сериала «Карамора».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.