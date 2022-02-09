Папины блондинки: похудевший Учитель вывел в свет дочек от Пересильд

Актриса Юлия Пересильд – счастливая мама двух дочек, которых родила от режиссера Алексея Учителя. Старшей Ане в этом году исполнится уже 13 лет, а младшей Маше – девять. Вместе с ними Учитель появился на премьерной показе фильма «Однажды в пустыне» с Александром Робаком в главной роли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Сети не раз обсуждали, как в последнее время изменился знаменитый кинорежиссер. Он заметно похудел и стал выглядеть свежее.

Напомним, Юлия Пересильд стала первой актрисой, которая побывала на МКС. В космосе снимали фильм под рабочим названием «Вызов», где 37-летняя звезда сыграла роль врача-кардиохирурга. Другие подробности картины, которую обещают представить в конце 2022 года, пока не разглашаются.

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