«Наконец-то я нашла»: Виктория Боня перестала скрывать своего возлюбленного

Виктория Боня обрела долгожданное женское счастье. Об этом она заявила в своем инстаграме, показ возлюбленного. Правда, запечатлела его со спины, поэтому фанаты не смогли рассмотреть лицо избранника, но искренне порадовались за звезду.

«Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше!» — написала Боня.

Фолловеры поздравили Викторию.

«Очень рад за тебя, поздравляю», — написал Митя Фомин. «Он такой счастливчик! Пусть носит на руках – ты этого достойна», — подключились другие пользователи Сети.

Напомним, Виктории Боне – 42 года. Она воспитывает дочь Анджелину от миллионера Алекса Смерфита.

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