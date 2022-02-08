Хит сезона: Барановская появилась на людях с модной прической «розетка» вслед за Орбакайте

Эта укладка считается очень универсальной и подходит для любых ситуаций.

Изящный завиток на макушке, который мастера по прическам называют «розетка», завоевывает сердца все большего количества российских звезд. Они появляются с модной укладкой и в обыденной жизни, и в свете, и на шоу, и на концертах.

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Именно с этой прической Кристина Орбакайте предстала с мужем Михаилом Земцовым на Карибах, спустившись к ужину в ресторан с изящной «розеткой» на голове.

Певица Клава Кока – совсем из другой возрастной категории, но и она выходила на сцену к своим зрителям с актуальной «розеткой».

Юлия Барановская тоже поддержала тренд и предстала на шоу «Модный приговор» с элегантной «розеткой». Звезда при этом примерила зеленый жакет.

Ранее коллега Юлии по проекту Александр Васильев говорил, что этот оттенок не скоро выйдет из моды, поскольку напрямую зависит от тренда на ислам.

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