Муцениеце призналась, что до сих пор Прилучная и объяснила почему не меняет фамилию

Недавно звезда провела время в Дубае с экс-супругом.

Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным еще в феврале 2020 года, а летом они расстались официально. Но, как оказалось, актриса до сих пор носит фамилию своего мужа.

Это немало удивляет ее поклонников. Некоторые даже высказываются, что звезда «Закрытой школы» не случайно тянет с документальным процессом, ведь отношения могут вернуться. Тем более недавно экс-супруги подкинули тему для разговоров, когда засветились вместе в Дубае.

Агата Муцениеце призналась, что сама позвала бывшего прилететь в Эмираты, чтобы зарыть топор войны и отпраздновать день рождения сына Тимофея. По словам артистки, это нужно было сделать ради ребенка.

В личном блоге Агата оправдалась за свою нерасторопность со сменой фамилии. И, если верить знаменитости, дело тут вовсе не в ее чувствах к экс-возлюбленному, а в простой нелюбви к бюрократическим процедурам.

«Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия… Не-не-не», — сказала Агата Муцениеце.

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