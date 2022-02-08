«Выход в свет»: Игорь Крутой впервые показал лицо внука от внебрачного сына

Маленькому внуку Игоря Крутого скоро исполнится три месяца. Звездная семья решила, что пора уже выводить малыша в свет.

В микроблоге Игорь Крутой поделился видео, которым запечатлел визит в ресторан своей семьи. В кадре счастливый дедушка держит на руках малыша, которого назвали в его честь — Игорем.

«Я замечательно провел минувшее воскресенье со своими детьми и внуками… Для кого-то из них это было семейной встречей и приятным времяпровождением, а для маленького Игорька это был первый выход в свет… Очень похоже на то, что Игорьку понравилось питаться маминым молоком, находясь в итальянском ресторане, да и вообще покидать семейное гнездышко, так что периодически ждите наши с внучком репортажи из всех интересных и «вкусных» мест красавицы-Москвы», — написал под видео Игорь Крутой.

Примечательно, что внебрачный сын Игоря Крутого, подарившего маэстро внука, разрешил показать лицо наследника на камеру. Кроха очень похож на своего папу.

В кадре также появляется внучка Игоря Крутого от его старшего сына Николая.

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