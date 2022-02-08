Оттенок энергии и верности: Барановская пришла на шоу в наряде самого главного цвета года

Юлия Барановская не просто так является ведущей-защитницей на фэшн-суде «Модного приговора». Она внимательно следит за трендами и отражает их в своих нарядах, появляясь в студии.

В личном блоге звезда показала несколько образов, которые подобрала вместе со стилистами для съемок. И в первом выходе она предстала в комбинезоне с актуальным сейчас замком-молнией. Что особенно важно — наряд был выполнен в барвинковом оттенке, который Институт цвета Pantone назвал главным в этом году.

«В 2022 году все оттенки сиреневого и фиолетового будут крайне популярны в связи с тем, что мировой координатор Институт цвета Pantone объявил барвинковый или Very Peri цветом 2022 года», — говорила ранее Эвелина Хромченко.

По словам модного эксперта, специалисты института выбрали барвинковый не случайно, они решили, что 2022 год будет многогранным, как и его цвет, который соединил в себе энергию красного и верность синего тонов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!