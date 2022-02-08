Уже тогда мечтал о замке: Галкин показал простой панельный дом, в котором когда-то жил в Одессе

Максим Галкин всегда знал, что у него будет свое имение, которое он передаст своим детям.

Максим Галкин не всегда был популярным артистом с миллионным состоянием и собственным замком.

Артист вырос в интеллигентной, образованной, но все-таки простой семье. Его отец был военным, поэтому пожить знаменитости в детстве пришлось и в Германии, и в различных городах СССР, включая Одессу и Сосновый Бор близ Улан-Удэ.

Поклонники Максима Галкина спросили, где именно он жил в Одессе. В ответ муж Аллы Пугачевой разместил в личный блог его фотографию. Оказалось, что комик некогда обитал в обычной панельке-свечке на седьмом этаже.

Уже тогда Галкин мечтал, что у него будет большой дом, похожий на замок. И его он когда-нибудь передаст своим детям и внукам.

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