С самого верха: Максим Галкин показал вид, открывающийся с крыши замка деревни Грязь

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин в этот вторник, восьмого февраля, взялся удовлетворять любопытство своих подписчиков.

Максим Галкин устроил интерактив, во время которого ответил на вопросы, интересующие его фолловеров.

Кто-то попросил Максима Галкина показать вид на окрестности, открывающийся с замка в деревне Грязь.

«А можно вид с самого верха вашего потрясающего замка?» — обратились к Максиму Галкину подписчики.

В ответ Максим Галкин поделился снимком, который был сделан в теплое время года. С крыши замка отрывается великолепный вид на окрестности. В кадре видна пышная зелень и жилые дома.

Напомним, Максим Галкин рассказывал также, сколько человек убирают территорию, прилегающую к замку, и есть ли в строении комнаты, в которых он никогда не был.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.