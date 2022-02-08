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Богиня: Алла Пугачева с челкой и распущенными локонами предстала в платье-облаке на памятном снимке

Примадонна продолжает восхищать поклонников несмотря на то, что уже много лет не выходит на сцену.

Богиня: Алла Пугачева с челкой и распущенными локонами предстала в платье-облаке на памятном снимке
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева уже много лет не выходит на сцену, но при этом продолжает волновать умы своих многочисленных поклонников.

Фанаты Аллы Пугачевой с нетерпением ждут появления ее новых снимков и видео, и им неважно, будут это аутентичные или архивные записи.

В фанатском аккаунте, посвященном Алле Пугачевой, появился раритетный кадр. На нем Примадонна предстала на одном из своих выступлений.

Алла Пугачева с копной роскошных волос, челкой была прекрасна. А пышное платье, напоминающее взбитую пену, обволокло Аллу Борисовну, как нежное облако.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в красном платье. Фото: instagram.com/_alla.pugacheva/

«Вы – красотка! Сто лет жизни вам», «Алла — милая, красивая, шикарная и, конечно, талантливая. Браво!», «Алла, вы прекрасны», «Богиня», — высказались под снимком поклонники Аллы Пугачевой.

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