Богиня: Алла Пугачева с челкой и распущенными локонами предстала в платье-облаке на памятном снимке

Примадонна продолжает восхищать поклонников несмотря на то, что уже много лет не выходит на сцену.

Певица Алла Пугачева уже много лет не выходит на сцену, но при этом продолжает волновать умы своих многочисленных поклонников.

Фанаты Аллы Пугачевой с нетерпением ждут появления ее новых снимков и видео, и им неважно, будут это аутентичные или архивные записи.

В фанатском аккаунте, посвященном Алле Пугачевой, появился раритетный кадр. На нем Примадонна предстала на одном из своих выступлений.

Алла Пугачева с копной роскошных волос, челкой была прекрасна. А пышное платье, напоминающее взбитую пену, обволокло Аллу Борисовну, как нежное облако.

«Вы – красотка! Сто лет жизни вам», «Алла — милая, красивая, шикарная и, конечно, талантливая. Браво!», «Алла, вы прекрасны», «Богиня», — высказались под снимком поклонники Аллы Пугачевой.

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