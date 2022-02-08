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Французский стиль: Водянова показала, каким изысканным столом встречает гостей в своем парижском доме

Топ-модель очень ценит дизайнерские решения.

Французский стиль: Водянова показала, каким изысканным столом встречает гостей в своем парижском доме
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Около 10 лет Наталья Водянова живет со своим мужем Антуаном Арно в Париже. Правда, официальная помолвка между ними состоялась лишь в 2019-м, а в 2020-м они заключили законный брак. Эти прекрасные события произошли уже после того, как у них на свет появилось двое сыновей — Максим и Роман.

Антуан Арно — наследник мультимиллионного состояния своего отца Бернара Арно, да и сам он миллионер, генеральный директор производства люксовой обуви и аксессуаров Berluti.

И он, и предыдущий муж Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, с легкостью завязали отношения хоть и с топ-моделью, но все-таки с девушкой из простой русской семьи.

Конечно, Наталья — признанная красавица, но, кроме того, она отлично разбирается в искусстве, имеет хорошие манеры и умеет держаться на людях. А как она накрывает стол для своих гостей!

Наталья Водянова накрыла стол. Фото: instagram.com/natasupernova/

В личном блоге Водянова показала не просто сервировку, а настоящее произведение искусства, наполненное изысканными деталями вроде засушенных осенних листьев и маленьких яблочек-дичек, лежащих на них. Серебро и разноцветное стекло бокалов добавляло общей картине нотку шика.

Наталья Водянова накрыла стол. Фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова призналась, что стол для своих дорогих гостей она любит украшать гораздо больше, чем саму себя.

Наталья Водянова накрыла стол. Фото: instagram.com/natasupernova/

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