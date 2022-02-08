«Никто не разводится!»: Антон Гусев прокомментировал новость о расставании с Викторией Романец

На днях появились слухи о разводе экс-участника «Дома-2» Антона Гусева и звезды популярной телестройки Виктории Романец. Гусев прокомментировал, что ничего общего с действительностью эта новость не имеет.

«Ребята, мне в личку присылают фейковые новости о разводе, мол, я сам комментарии давал и мама Вики. Никто не разводится!» — заявил Антон Гусев в своем Instagram.

Антон и Виктория поженились летом 2017 года. До Виктории Антон был четыре года женат на еще одной участнице телестройки, Евгении Феофилактовой, которая родила ему сына Даниэля. В ноябре 2016 пара объявила о разводе.

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