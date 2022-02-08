Лиза Галкина, качаясь на лошадке «а-ля назад в СССР», пообщалась с отцом на английском в интерьерах замка

Дети Максима Галкина изучают два иностранных языка с ранних пор.

Максим Галкин поговорил со своими поклонниками в режиме онлайн. Много вопросов было про его детей Лизу и Гарри.

Артист признался, что ему не так уже легко дается родительство, ведь наследников нужно вовремя направлять на путь истинный, замечать плохое, оставаться им верным другом на всю жизнь.

Также фолловерам стало интересно, гуляют ли сын и дочь Галкина за пределами имения в Грязи. На этот вопрос муж Аллы Пугачевой решил ответить с Лизой. Дочь находилась рядом, облаченная в серые треники и розовый свитшон, она качалась на деревянной лошадке. Такие игрушки были популярны в эпоху СССР.

«Yes i do», — ответила малышка на английском отцу. «Oui», — поддержал беседу на французском Гарри.

Стоит отметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина изучают два иностранных языка еще с детсадовского возраста.

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