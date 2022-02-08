«Поэтому с такими лицами стоят»: Киркоров объяснил, почему его дети всегда грустные на красных дорожках

Филипп Киркоров старается выводить Аллу-Викторию и Мартина в свет, но им это явно не очень-то надо.

Король российской эстрады Филипп Киркоров, как оказалось, не очень доволен своей жизнью. Он даже заявил, что намерен уходить со сцены, устал от постоянных дрязг шоу-бизнеса.

Кроме того, он больше хотел бы проводить времени со своими близкими. Сейчас он постоянно на гастролях и выступлениях, да и светские мероприятия пропускать не может, ведь популярность нужно поддерживать. Поэтому на них Филипп Бедросович старается приходить с Мартином и Аллой-Викторией, совмещая общение с наследниками и пиар. При этом многие замечали, что его сын и дочь практически всегда выглядят грустными перед камерами репортеров.

«Они этого не любят, поэтому с такими лицами и стоят. Терпят ради папы это все. Я уже даже не говорю: «Улыбайтесь». Потому что они не про это», — процитировал артиста сайт 5-tv.ru.

Как рассказал Киркоров, его наследники не собираются продолжать его путь. Дочь мечтает стать архитектором, а сын — футболистом. Певец не скрывает, что поддерживает детей в этом.

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