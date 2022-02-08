«И как после такого снова доверять»: Саша Гозиас обвинила няню в испорченном отпуске

Звезда «Дома-2» Саша Гозиас обвинила няню в испорченном отпуске. Экс-участница телестройки отдыхает в Тайланде с мужем и детьми и взяла с собой помощницу. Няня работала в их семье уже полгода, однако ее поведение в отпуске огорчило Гозиас.

«И как после такого снова доверять няням? Полгода у нас проработала няня. Серьезных претензий не было. Так, по мелочи. Я лояльный человек, старалась не цепляться. И тут мы собрались в отпуск. Всей семьей. Я, муж, дети. Няне предложили поехать, на что она незамедлительно ответила согласием. Обсудили все детали (за два месяца). Вся ее поездка финансово на нас, плюс зарплата. Все довольны. Летим. В аэропорту началась суета, но мы с супругом списали это на волнение, дальше понеслось», — рассказала Саша в своем Instagram.

Началом конфликтов послужила ситуация, когда у мужа звезды «Дома-2» выявили коронавирус и семья села на карантин. Няня в срочном порядке стала собираться обратно в Москву.

«Прилетели в Тай. Вы уже знаете, что там с нами приключилось. Положительные тест на ковид у мужа, 10 дней карантина. У няни все тесты отрицательные. Естественно, все расходы были на нас, а их было немало, скажу так. И тут начались истерики. У няни были попытки сбежать в Москву, а это незаконно! Нужно сидеть и ждать окончания карантина. После обвинения в заражении короновирусом (все тесты у человека отрицательные). Позже мы стали замечать, что няня ставит кондиционер на 16 градусов, вследствие чего и сопли. Но мы с мужем были настроены на позитивный отдых и не обращали на это внимание. Карантин кончился. Все здоровы. И мы переезжаем из отеля. И тут начинается самое интересное…» — продолжила Гозиас.

Няня стала плохо выполнять свою работу. Сотрудница постоянно искала причины, чтобы не гулять с детьми, не мазала их солнцезащитным кремом и убавляла температуру кондиционера. Когда пришло время улетать в Москву, няня вовсе отказалась работать последние два дня отпуска. По прилете домой сотрудница начала засыпать обвинениями и угрозами Гозиас. Александра посодействовала, чтобы недобросовестную няню добавили в черный список на сайте, откуда ее нанимали.

«А теперь гвоздь программы. Готовы? Не успев ответить, мне посыпались сообщения с оскорблениями и проклятиями. Позже я узнаю, что она накатала жалобу на нашу семью на тот сайт, где мы ее нашли изначально. Мало того, что короной ее заразили, так еще и денег не дали за работу! Я конечно отправила в техподдержку сайта ответ и приложила все факты, что она не права. И чеки, и отрицательные тесты — все», — заключила Гозиас.

31-летняя звезда «Дома-2» Саша Гозиас — мама двоих детей. Старшая дочь София родилась от первого мужа Ильи Кроткова, а сын Миша родился от нынешнего избранника. Личность нового возлюбленного Гозиас скрывает.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.