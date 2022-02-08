Актер Джейсон Стейтем и модель Роузи Хантингтон-Уайтли официально рассказали поклонникам о пополнении в семье. В своем микроблоге супермодель Victoria’s Secret поделилась первым фото с новорожденной дочерью. На снимке — люлька, где едва видна ручка малышки. Девочку назвали Изабелла.

34-летняя модель и 54-летний актер уже воспитывают сына по имени Джек Оскар. Мальчик родился в 2017 году. Дочь родилась 2 февраля этого года. Пара вместе уже более десяти лет.

Кроме того, 2 февраля мамой стала еще одна модель — Кайли Дженнер. Для Кайли и ее избранника Трэвиса Скотта это второй ребенок. Пол и имя пара пока не озвучила, но фанаты предполагают, что это мальчик. Также поклонники пары почти уверены, что новорожденного назвали Энджел.

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