Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев

Стало известно о смерти артиста Арнольда Сысуева. Он скончался накануне, 7 февраля. Арнольду Сысуеву был 81 год.
О кончине Арнольда Сысуева сообщили его близкие. Правда, они не стали уточнять причину его смерти.
Большую часть своей жизни Арнольда Сысуев отдал провинциальным театрам, но в начале своей карьеры он снялся в известных картинах маститых режиссеров Сергея Бондарчука и Георгия Кропачева.
Арнольд Сысуев сыграл роли в фильмах, которые по праву считаются шедеврами советского кино, — «Война и мир» и «Вий».
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.