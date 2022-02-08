Умер актер фильмов «Война и мир» и «Вий» Арнольд Сысуев

Артисту Арнольду Сысуеву был 81 год.

Стало известно о смерти артиста Арнольда Сысуева. Он скончался накануне, 7 февраля. Арнольду Сысуеву был 81 год.

О кончине Арнольда Сысуева сообщили его близкие. Правда, они не стали уточнять причину его смерти.

Большую часть своей жизни Арнольда Сысуев отдал провинциальным театрам, но в начале своей карьеры он снялся в известных картинах маститых режиссеров Сергея Бондарчука и Георгия Кропачева.

Арнольд Сысуев сыграл роли в фильмах, которые по праву считаются шедеврами советского кино, — «Война и мир» и «Вий».

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