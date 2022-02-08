Король устал: Киркоров заявил о желании уйти со сцены

Филиппа Киркорова предал близкий человек, из-за чего королю российской эстрады пришлось пересмотреть свою жизнь и задуматься о своем будущем. Он с трудом теперь терпит фальшь, сплетни и интриги, которые всегда есть в шоу-бизнесе.

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Как сообщил 5-tv.ru, разочарованный в людях артист решил уйти со сцены, занявшись чем-то другим.

«Есть определенные рамки, за которые никому больше зайти не дозволено. В моей жизни был особенный урок, и я не хочу повторения», — рассказал экс-муж Аллы Пугачевой.

По словам Филиппа Бедросовича, «он открыт к экспериментам», к примеру, его вполне устроит карьера киноактера. Правда, пока ему предлагают немного ролей.

С бизнесом у знаменитости пока клеится тоже не очень. Совсем недавно Киркоров зарабатывал на агентстве по организации праздников, но его директор Геннадий Рыбак не стал продлять контракт с артистом.

«Оно продолжает жить со старым менеджментом, со старым директором, с которым у нас закончился контракт. Ну, закончился контракт, начинается антракт», — сказал певец.

Киркоров в итоге решил не перед кем не раскрывать свою душу и сердце и доверять только членам своей семьи.

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