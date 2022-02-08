Момент истины: как выглядит Саша Савельева без макияжа в обыденной жизни

Российских звезд часто критикуют за излишнюю любовь к фоторетуши, инстамаскам и корректирующему макияжу. Однако вряд ли в этом «грехе» можно обвинить певицу Сашу Савельеву.

Звезда свободно себя чувствует как с профессиональным гримом в ярких сценических нарядах, так и в повседневной одежде, без укладки и краски на лице.

Заниматься физической культурой Саша Савельева предпочитает в естественном виде. Накануне она засветилась в тренажерном зале именно так — такой, как есть. И трудно не признать, что знаменитость хороша в любом виде! Особенно, если учесть, что ей уже 38 лет.

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