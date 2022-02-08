«Она привыкла жить на широкую ногу»: Варшавер упрекнул Поргину в «торговле изменами» Караченцову

Актриса Людмила Поргина вновь оказалась в эпицентре скандала, на этот раз из-за упреков в адрес театра, где много лет проработала она сама и ее супруг Николай Караченцов.

Николай Караченцов — народный артист РСФСР. Он был одним из главных актером театра «Ленком». Там же работает до сих пор его жена Людмила Поргина.

Артист долгое время болел, поэтому жена всегда была рядом и ухаживала за ним. В 2018 году его не стало. Однако Поргина вскоре стала посещать разные шоу на телевидении и обсуждать личную жизнь мужа и даже не только измены с его стороны, но и со своей.

Об этом вспомнил директор театра Марк Варшавер. Он недавно урезал зарплату Поргиной, из-за чего артистка возмутилась. Однако актер пояснил, почему так вынужден был поступить. Так как Караченцов был ведущим актером, а после ДТП у него была справка об инвалидности, то ему платили высокий гонорар.

«Поэтому все вместе — ей 98 тысяч и Николаю Петровичу 130 плюс доплата», — объяснил директор театра.

Такую сумму им платили около 13 лет. После смерти Николая Петровича вдове стали платить ее оклад в размере 100 тысяч рублей. И лишь недавно ее перевели ее на 50 % оплаты, потому как она много лет не выходит на сцену.

По словам Варшавера, он предложил ей работать в массовке спектакля. Однако Поргина просит 150 тысяч рублей.

«Я понимаю ее запросы, она привыкла жить на широкую ногу. Ходит по всем телепрограммам, где ей, вероятно, хорошо оплачивают откровения в прямом эфире. Где она учит жить работников театра и кино — посмотрите, каким менторским тоном она разговаривает! Причем почти каждый день. Но это ее заработок, я не могу ее критиковать. А какие это откровения? О том, что она, как оказалось, изменяла Караченцову. И нашелся мужчина, который это подтвердил. Что сын как будто не от Николая Петровича. А потом в конце сказали: ой, не подтвердилось это. Зачем так разыгрывать людей? Они же верят!» — высказался Варшавер, пишет «МК».

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