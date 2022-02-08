«Еще мы с Аллой ели авокадо с креветками»: Пугачева накормила Максима и двойняшек супом-пюре и отварила лапшу на обед

Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой, и не зря. Певица любит собирать друзей за большим столом в подмосковном замке в деревне Грязь. Для мужа шоумена Максима Галкина она готовит блюда узбекской кухни с овощами и молодым барашком — домляму. А на завтрак для восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы варит овсянку, сдабривая ее красной икрой. Так любит есть кашу дочка Примадонны.

В stories микроблога шоумен Максим Галкин ответил на вопросы своих поклонников. Мужа певицы спросили, что они будут есть на ужин. На этот вопрос Максим ответить не смог, зато показал, какими блюдами баловала его на обед Примадонна.

«Что у вас сегодня на ужин?» — спросили у шоумена.

Максим Галкин тут же заглянул на кухню в родовом гнезде, похваставшись изысканными блюдами в кастрюльках на плите. При этом ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале рассекретил, чем они с Аллой угощались на обед. Блюда на ужин Примадонна еще не успела придумать. С мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой певица полакомилась вкусным супом-пюре и стеклянной лапшой, а на закуску съели авокадо с креветками.

«Пока не знаю, что на ужин! А на обед был вот такой вкусный супчик, крем-суп такой, лапша вот такая стеклянная. И еще мы с Аллой ели авокадо с креветками», — отметил Максим.

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