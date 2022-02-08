Три человека: Галкин рассказал, кто содержит территорию замка Пугачевой в идеальной чистоте

Телеведущий Максим Галкин озвучил имена людей, работающих у них с Аллой Пугачевой.

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин устроил интерактив для подписчиков микроблога, во время которого ответил на самые интересные вопросы.

В частности, фолловеров Максим Галкина интересовало, кто содержит в чистоте территорию замка в деревне Грязь, в котором живет семья Аллы Пугачевой.

Максим Галкин назвал имена людей, выразив им благодарность за труды.

«Саша, Ваня и Андрей. Дай бог им здоровья!» — написал Максим Галкин.

Свой ответ телеведущий проиллюстрировал снимком, который был сделан на территории замка.

Она полностью очищена от снега и очень ухожена.

Напомним, Максим Галкин очень любит снимать видео, на которых показывает свой замок и его красивую территорию.

Демонстрирует шикарное жилище Максим Галкин и зимой, и летом, обожая устраивать прогулки рядом с замком вместе с Аллой Пугачевой и близнецами Гарри и Лизой.

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