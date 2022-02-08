Отель с башенками, джакузи на террасе: как Максим Галкин отдыхает в горах

Наблюдая за жизнью Аллы Пугачевой и Максима Галкина по их личным блогам, может сложиться впечатление, что пара практически все время проводит в своем роскошном доме в деревне Грязь.

В лучшем случае они размещают кадры, когда гостят у друзей. Но это вовсе не значит, что знаменитости никуда почти не ездят.

В личном блоге Максим Галкин разместил редкие кадры своего отдыха в горах. Юморист запечатлелся в джакузи, которое располагалось прямо на террасе его номера в гостинице на фоне заснеженных гор. Шикарный отель с башенками отлично вписался в окружающий пейзаж.

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