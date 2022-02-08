Тутберидзе не видит? Загитова в джемпере поверх топика танцевала в гостинице для «ТикТока»

Алина Загитова призналась, кого она на самом деле хотела видеть в командных соревнованиях вместо Камилы Валиевой. Это место на соревнованиях, как считает олимпийская чемпионка, могла бы занять Анна Щербакова. Фигуристка считает, что медаль на Олимпиаде никогда не будет лишней, подметив, что уж она-то точно это знает.

Правда, стараниями Камилы Валиевой, блестяще откатавшей короткую программу на 90,18 баллов и установив четыре олимпийских рекорда в произвольной, наша сборная получила шанс завоевать золото в командных соревнованиях. Конечно, свою лепту в общее дело внесли Марк Кондратюк и другие фигуристы-парники.

Между рассуждениями о дебютах юных фигуристок на Олимпиаде Алина Загитова балует пекинскую публику своими роликами в «ТикТоке». Так, к примеру, в гостиничном номере олимпийская чемпионка устроила танцы, покрасовавшись в джемпере поверх топика. Фигуристка сделала прическу с вьющимися голливудскими локонами, подпевая парню-исполнителю. «Я люблю женщин и их обилие,

Есть варик — я зову ее «Мобильная», — зачитывала рэп спортсменка к полному восторгу фанатов.

«Ого-го! Какая Алина стала, уже не девочка-ангелочек», «Читает рэп?? Это что-то новенькое», «Пока Тутберидзе на разминке с Валиевой??», «Красотка! Милашка», «Надо было в театральный идти», — шутили поклонники.

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