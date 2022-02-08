«Просто красавчик!»: каким был Гальцев в 1981 году, артист показал на редком фото

Уже тогда юморист мог похвастаться определенными успехами и достатком.

60-летний юморист Юрий Гальцев разворошил домашний фотоальбом и обнаружил в нем интересный снимок, сделанный в начале 80-х.

Как оказалось, актер был в молодости хорош собой и еще в советское время мог похвастаться определенным достатком, о котором многие в тот период могли только мечтать.

«Скоро весна. А на фото — 1 мая 1981 года. У нас уже есть машина «Жигули», комби желтого цвета, дача 6 соток за Тоболом, «Казанка-Д», это лодка. На ней мотор «Вихрь-25». А главное — настоящие друзья, и планов громадье. На фото — Леша Бойко, друг юности, по сей день, когда встречаемся, строим планы. Значит, живем. Леша живет в Челябинске. Леха, обнимаю тебя», — написал с теплом в личном блоге Юрий Гальцев.

«Просто красавчик, Юрий! Супер юности фото», «У меня где-то тоже есть фото с 1 Мая», «Модный парень был Юрий! Пальто в елочку, с большими отворотами! Так держать!», «Какие хорошенькие», «Какие классные!» — восхитились фолловеры.

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