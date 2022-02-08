«Что дальше – никто не знает»: Косяков рассказал, кто принял решение о назначении Нагиева ведущим КВН

По словам актера, пока речь идет о замене только на три игры.

Актер Денис Косяков заявил, что решение о назначении Дмитрия Нагиева ведущим КВН принимали лично Александр Масляков и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Как отметил Денис Косяков, об этом ему лично сказал человек, близко связанный с КВН. Правда, его имя он озвучить отказался, чтобы не испортить с ним отношения.

«Судя по тому, что сказал Масляков, новый ведущий будет только на первых играх, то есть речь идет о всех «восьмушках». А это, если не ошибаюсь, три игры. Что будет дальше, пока никто не знает». Денис Косяков

Ранее стало известно, что Александр Масляков впервые с 1964 года пропустит игры Высшей лиги в качестве ведущего. Он пока еще не восстановился после перенесенного ранее коронавируса, сообщает МК.ru.

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