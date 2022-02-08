Заворотнюк вышла на люди в кюлотах с элементами бохо-шика

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отметилась в ресторане русско-французской кухни в Москве в черном костюме с бахромой оттенка экрю.

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Модель выделила тонкие щиколотки изящными ремешками своих туфель на шпильке с элементами декора в виде бус. Аутфит Анны привлек внимание модельера Наза Маера, ученика Жана Поля Готье.

«Красивый и эффектный образ. Четкий силуэт, строгий цвет и элементы бохо-шика. Получилось шикарно! Кюлоты с завышенной талией и туфли не шпильке сделали ножки еще стройнее и длиннее. Укороченный верх тоже смотрится хорошо.

Единственный минус я вижу в размере. Возможно, здесь огрех именно в фото, но складывается впечатление, что костюмчик маловат: брюки собираются спереди, а плечам тесно в блузе, рукав коротковат», — поделился впечатлениями модный эксперт с корреспондентом Teleprogramma.pro.