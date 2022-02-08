«Усталый потребитель»: Ани Лорак покрасовалась в «великоватом» тренче и с сумкой Bottega Veneta

Стилист Марина Морикова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала экспертную оценку минималистичному аутфиту Ани Лорак. Поп-диве указали на несколько досадных модных ляпов, подсказав, как их можно исправить. Во-первых, заменить «великоватый» тренч на пальто более подходящей стройной и изящной Ани длины. Во-вторых, подобрать менее объемную сумку пусть и того же бренда Bottega Veneta.

«Мы нечасто видим Ани одетой в стиле минимализм, но этот тренд уже многие сезоны остается в топе и будет присутствовать в будущих сезонах.

Для него характерно сочетание базовых вещей с простым кроем, натуральных цветов с отсутствием принта. В этом тренде заложена философия усталого потребителя: не хочется терять времени на выбор, поэтому в гардеробе базовая одежда, без труда сочетающаяся между собой. Важно также выполнить одно условие — все вещи в комплекте должны быть идеального качества, тогда комплект будет выглядеть благородно.

Если проанализировать аутфит Ани, то на ней базовое пальто и базовые брюки. Акценты в этой стилистике часто добавляются за счет кроя и аксессуаров. Поэтому мы видим платформу на ботинках и сумку Point от Bottega Veneta.

В целом образ гармоничен, но стилистически хотелось бы видеть пальто более актуальной длины и сумку, по масштабности подходящую Ани, все-таки этот вариант для нее великоват», — отметила стилист Марина Морикова.