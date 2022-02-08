«Усталый потребитель»: Ани Лорак покрасовалась в «великоватом» тренче и с сумкой Bottega Veneta

Стилист Марина Морикова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала экспертную оценку минималистичному аутфиту Ани Лорак. Поп-диве указали на несколько досадных модных ляпов, подсказав, как их можно исправить. Во-первых, заменить «великоватый» тренч на пальто более подходящей стройной и изящной Ани длины. Во-вторых, подобрать менее объемную сумку пусть и того же бренда Bottega Veneta.
«Мы нечасто видим Ани одетой в стиле минимализм, но этот тренд уже многие сезоны остается в топе и будет присутствовать в будущих сезонах.
Для него характерно сочетание базовых вещей с простым кроем, натуральных цветов с отсутствием принта. В этом тренде заложена философия усталого потребителя: не хочется терять времени на выбор, поэтому в гардеробе базовая одежда, без труда сочетающаяся между собой. Важно также выполнить одно условие — все вещи в комплекте должны быть идеального качества, тогда комплект будет выглядеть благородно.
Если проанализировать аутфит Ани, то на ней базовое пальто и базовые брюки. Акценты в этой стилистике часто добавляются за счет кроя и аксессуаров. Поэтому мы видим платформу на ботинках и сумку Point от Bottega Veneta.
В целом образ гармоничен, но стилистически хотелось бы видеть пальто более актуальной длины и сумку, по масштабности подходящую Ани, все-таки этот вариант для нее великоват», — отметила стилист Марина Морикова.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и топовых мероприятий. Также сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и другими.
Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.
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