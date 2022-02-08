«Малахов как-нибудь расскажет»: Губерниев – о романе биатлонистов Смольского и Алимбековой

Как отметил комментатор, его коллегу может заинтересовать эта любовная история.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время трансляции биатлонной индивидуальной гонки на 20 километров у мужчин на канале «Россия 1» высказался о романе белорусских биатлонистов Динары Алимбековой и Антона Смольского.

Губерниев вспомнил, что многие в сборной Белоруссии были против этих отношений. Часть женской биатлонной команды вообще не стала общаться с Алимбековой.

«Может, Малахов как-нибудь расскажет об этой любовной истории. Мой блистательный коллега. Любовь, чего ты хочешь от меня». Дмитрий Губерниев

Напомним, что Антон Смольский выиграл серебро в индивидуальной гонке на играх в Пекине. Первой с победой его поздравила любимая девушка — Динара Алимбекова.

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