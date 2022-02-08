«Господи, они точно родственницы?»: синеволосая дочь Глюкозы устроила с мамой танцы под Бритни Спирс

«Моя дочь намного талантливее меня», — сказала Глюкоза после того, как спела с ней на шоу «Дуэты» канала «Россия 1». Певица даже расплакалась, когда увидела, что за стеной пела ее наследница, не ожидая такого звучного исполнения от юной Лиды.

После этого Глюкоза стала чаще появляться с дочкой на публике и показывать ее своим фолловерам. Видимо, артистка поняла, что Лиде нужно двигаться дальше в карьере музыканта.

Накануне знаменитая мама и дочь записали веселое видео с динамичными танцами, одинаково двигаясь под старый хит Бритни Спирс. И хотя их хореография была схожей, внешне они разительно отличались друг от друга, особенно учитывая их цвет волос (у Лиды — синий, у Глюкозы — блонд).

«Господи, они точно родственницы?», «Цвет настроения синий», «Что за Лунтик?», «У дочери очень классный голос! В целом круто, что мама принимает желания ребенка, ее видение поддерживает! Потому что образ дочери еще изменится, и не раз, но при этом мама не потеряет доверие ребенка», «А дочурка особо и не парится, кажется», «В голубой цвет волос с удовольствием сама бы перекрасилась, жаль, возраст уже не тот, да и на работе не поймут», — прокомментировали люди ролик.

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