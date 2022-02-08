«У Вики нет терпения»: видеоблогер Бойцов раскрыл причины расставания с моделью Демидовой

Как отметил блогер, он не видит своего сына уже полгода.

Видеоблогер Сергей Бойцов в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» назвал причины развода с моделью и фитнес-блогером Викторией Демидовой, которая старше его.

«Любая женщина любит контроль. Начинает манипуляции относительно детей. Это все привело к разрыву. Для нее важно быть с человеком, у которого есть энергия. Она более состоятельная, чем я». Сергей Бойцов

Как отметил Сергей Бойцов, все рухнуло в их отношениях не сразу. «Я всегда развивался. Любил ее. Но у Вики нет терпения. Ей надо все сразу — здесь и сейчас. Наш ребенок родился в Майами. У меня нет гражданства США. Я не могу так просто приехать», — заметил Сергей Бойцов.

Напомним, что у Сергея Бойцова есть сын Кристиан от модели Виктории Демидовой. Ребенка он не видел после развода уже полгода.

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