«Они не трудяги, за работу я это не считаю»: Голубкина набросилась с критикой на Бузову и Волочкову

Как отметила актриса, вообще-то певица и танцовщица ей очень нравятся.

Актриса Мария Голубкина во время прямого эфира в Instagram, общаясь с подписчиками, заявила, что не считает трудягами певицу Ольгу Бузову и балерину Анастасию Волочкову.

«Они мне обе нравятся. Нет никаких претензий к этим людям. Но все идет от комплексов на самом деле. Когда человек хочет быть знаменитым во что бы то ни стало. Это все комплексы». Мария Голубкина

Как отметила Мария Голубкина, она не считает, что Бузова и Волочкова переработали в этой жизни. «Они не трудяги. За работу это я не считаю. Тогда и я трудяга. С вами разговариваю вот сижу. Вспотела. Талант был у Улановой, но труд ли это? Это тяжелая физическая нагрузка», — заметила Мария Голубкина.

Напомним, что Мария Голубкина за последнее время несколько раз нелестно отзывалась о балерине Анастасии Волочковой. В частности, она считает ее распущенной особой.

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