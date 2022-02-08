Агутин рассказал о главном таланте своей 22-летней «американской» дочери

Наследница музыканта уже много лет занимается пением.

Певец Леонид Агутин в сторис Instagram похвастался главным талантом своей 22-летней дочери. Елизавета, которая много лет живет в США, профессионально увлекается музыкой. Она прекрасно поет. На кадре можно увидеть дочь Агутина с гитарой в руках.

Отметим, что Елизавета взяла фамилию своей знаменитой матери — певицы Анжелики Варум. В Америке у нее есть своя группа, где она является солисткой.

Добавим, что Елизавета Варум нередко выкладывает в соцсетях кадры со своих концертов. Со своей стороны, родители ей всячески помогают в творческой карьере.

Напомним, что Елизавета Варум появилась на свет в 1999 году. С четырех лет она проживает в Майами, сообщает riafan.ru.

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